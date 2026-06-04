Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Maramaraereğlisi’nde yakalandı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, "Birden Fazla Kişi ile Birlikte Silahlı Yağma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S'nin (50) Marmaraereğlisi'nde bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan M.S., işlemleri için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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