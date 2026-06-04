Tekirdağ'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik "Sıfır Atık Uygulamaları" konulu eğitim programı düzenlendi. İnönü Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, öğrencilere çevre bilinci ve atık yönetimi konusunda bilgi verildi. Eğitimde, sıfır atık uygulamalarının önemi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalar anlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, öğrencilerin günlük yaşamlarında sürdürülebilir çevre alışkanlıkları edinmelerinin hedeflendiğini belirtti. Program kapsamında öğrencilere uygulamalı çalışmalar da yaptırılırken, çevrenin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlandı.

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