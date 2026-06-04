Tekirdağ'dan kısa kısa

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen toplantıda eğitim istatistikleri, eğitim ortamlarının mevcut durumu ve geleceğe yönelik yatırım planları ele alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan tarafından ilçedeki eğitim kurumları, öğrenci ve öğretmen sayıları ile eğitim altyapısına ilişkin sunum gerçekleştirildi.



Sunumun ardından ilçede devam eden eğitim yatırımları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.



Toplantıda özellikle yoğun göç alan Kızılpınar Mahallesi'nde ikili eğitim yapan okulların normal eğitim sistemine geçebilmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.



Bölgedeki derslik ihtiyacı, okul yatırımları ve eğitim kapasitesinin artırılmasına yönelik planlamalar masaya yatırıldı.



-Vali Soytürk, motor fabrikasını ziyaret etti



Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, elektrik motorları üretimi yapan WAT Motor'un Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan fabrikasını ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Genel Müdür Gökhan Yıldız ve yönetim ekibi tarafından karşılandı.



Daha sonra üretim alanlarını gezen Soytürk, fabrikanın faaliyetleri, üretim kapasitesi ve yürütülen çalışmalar hakkında Yıldız'dan bilgi aldı.



Vali Soytürk'e ziyaretinde Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ile Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.



-Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Sönmez'den Kaymakam Tunçer'e ziyaret



Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Bülent Sönmez ile Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer, makamında kabul ettiği Sönmez ve Sulu ile bir süre görüştü.



Görüşmede denizcilik faaliyetleri, liman hizmetleri ve bölgedeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Sönmez ve Sulu, misafirperverliğinden dolayı Tunçer'e teşekkür etti.













