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        Tekirdağ'da plankton yoğunluğu yer yer denizin rengini değiştirdi

        Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında plankton yoğunluğunun artması nedeniyle deniz suyunda yer yer renk değişimi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:28 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da plankton yoğunluğu yer yer denizin rengini değiştirdi

        Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında plankton yoğunluğunun artması nedeniyle deniz suyunda yer yer renk değişimi oldu.

        Sahilin bazı kesimlerinde suyun turuncu ve kahverengi tonlarına bürünmesi vatandaşların dikkatini çekti.

        Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte planktonların çoğalma dönemine girdiğini belirtti.

        Bu durumun belirli dönemlerde görülebildiğini ifade eden Tecer, sıcaklık artışına bağlı olarak deniz ekosisteminde mevsimsel değişimlerin yaşandığını söyledi.

        Planktonların çoğalma sürecinde yoğunluklarının arttığını aktaran Tecer, plankton türlerine bağlı olarak deniz suyunun turuncu, kahverengi ve benzeri tonlarda renk değişimi gösterebildiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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