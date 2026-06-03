Tekirdağ'dan kısa kısa



TEKİRDAĞ-Çorlu Belediyesi tarafından belediye seralarında yetiştirilen binlerce çiçek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde üretilen mevsimlik çiçekler, Çorlu Mezarlığı’nda vatandaşlarla buluşturuldu. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, vatandaşlara çiçek dağıtan personele eşlik etti.



Sarıkurt, belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiği bitki ve çiçekleri halkla paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, ilerleyen dönemde sebze fidesi, çiçek ve ağaç fidanı dağıtımlarının da süreceğini ifade etti.



- Ergene'de yol yapım çalışmaları devam ediyor



Ergene Belediyesi, ilçe genelindeki yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaz aylarının başlamasıyla birlikte yol çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.



Hazırlanan program kapsamında tüm mahallelere eşit hizmet götürmeye çalıştıklarını ifade eden Topak, vatandaşlardan gelen taleplerin de çalışma planlarına yön verdiğini kaydetti.



Topak, ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra asfaltlama faaliyetlerinin de yaz boyunca devam edeceğini söyledi.







