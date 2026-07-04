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        Tekirdağ NKÜ'de deprem ve yapı teknolojileri laboratuvarı hizmete açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulan Deprem Mühendisliği ve Yapı Teknolojileri Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Tekirdağ NKÜ'de deprem ve yapı teknolojileri laboratuvarı hizmete açıldı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) bünyesinde kurulan Deprem Mühendisliği ve Yapı Teknolojileri Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı hizmete açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Sadettin Ökten Deprem Mühendisliği ve Yapı Teknolojileri Eğitim Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı'nın açılışı dolayısıyla program düzenlendi.


        Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, merkezin yalnızca bir araştırma alanı değil, aynı zamanda sanayiye ve kente doğrudan katkı sunacak bir teknoloji üssü olduğunu söyledi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde kentteki yapı stokunun deprem envanteri ve taramasının yapılmasının hedeflendiğini aktaran Şahin, Tekirdağ'daki organize sanayi bölgelerinde yer alan tesislerin de deprem güvenliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

        Şahin, yapımı süren Tekirdağ NKÜ Onkoloji Hastanesi'nde kullanılacak bazı yapı teknolojilerinin de laboratuvarda üretileceğini ve test edileceğini kaydetti.

        Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı ve Laboratuvar Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bal da laboratuvarın kuruluş süreci, fiziki yapısı ve teknik hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

        Laboratuvara adı verilen Prof. Dr. Sadettin Ökten, "Şehir, Medeniyet ve Deprem" konulu konferans verdi.

        Konferansın ardından Ökten'e, rektör Şahin tarafından plaket takdim edildi.

        Programda ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile projeye katkı sunan paydaş ve sanayicilere teşekkür plaketi verildi.

        Salon programı ve laboratuvarın yapım sürecini içeren tanıtım filminin gösterilmesinin ardından, protokol üyeleri ile konuklar laboratuvar alanına geçerek açılış kurdelesini kesti ve laboratuvardaki teknik birimlerde incelemelerde bulundu.

        Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip laboratuvarın, 8 atölye ve 4 ana laboratuvardan oluştuğu bildirildi.




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