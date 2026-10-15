Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Bıyıkoğlu ve Kutlay da misafirperverliği dolayısıyla Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Hastanede gerçekleştirilen ziyarette, üniversite ile sağlık kurumları arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yakup Bıyıkoğlu ve Prof. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

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