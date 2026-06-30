Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Soytürk, mesajında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarının tesis edilmesi ve korunması açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



Kurtuluş Savaşı ile kazanılan bağımsızlığın denizlerde de tescillendiğini ifade eden Soytürk, "Limanlarımızda her türlü yük ve yolcu taşıma hakkını Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıyan Kabotaj Kanunu önemli bir kazanım olarak tarihe geçmiştir. Bu kanun bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin denizlerdeki tescili, Cumhuriyet dönemi Türk denizciliğinin gelişmesine yönelik ilk yasal dayanaktır. Bu kanun ile birlikte ülkemiz denizcilik sektöründe çok önemli mesafeler kat etmiş, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir asırlık süreçte Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın sayılı liman ve tersanelerine sahip olan bir ülke haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.



Soytürk, Türkiye'nin dış ticaret yüklerinin büyük bölümünün deniz yoluyla taşındığını belirterek, Türk tersanelerinde askeri ve sivil gemiler ile çeşitli deniz araçlarının üretildiğini, bu alandaki çalışmaların ülke ekonomisi ile savunma sanayisine katkı sağladığını vurguladı.



Tekirdağ'ın, önemli liman kentlerinden biri olduğuna dikkati çeken Soytürk, şunları kaydetti:





"Tekirdağ, Avrupa’nın en büyük 10 limanından biri olma özelliği taşıyan ASYAPORT, CEYPORT ve MARTAŞ limanları, BOTAŞ Marmaraereğlisi LNG Terminali, ulusal ve uluslararası boyutta deniz kirliliklerine müdahale ve temizlik çalışmalarının koordine edilmesi amacıyla yapılan Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı, balıkçı barınakları, Marmara Denizi'nde 132 km, Karadeniz'de 2,5 km uzunluğundaki kıyıları, turizme ve su sporlarına elverişli sahilleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığıyla Türkiye'de denizciliğin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır."

