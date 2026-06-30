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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında düzenleyeceği ücretsiz kültür gezileri kapsamında vatandaşları Edirne ve Çanakkale'ye götürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında düzenleyeceği ücretsiz kültür gezileri kapsamında vatandaşları Edirne ve Çanakkale'ye götürecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür gezileriyle katılımcıların tarihi ve kültürel mirası yerinde görmeleri amaçlanıyor.

        Kontenjanın sınırlı olduğu gezilere başvurularda, başvuru yapılacak ilçenin başvuru sahibinin ikamet ettiği ilçe ile aynı olması şartı aranacak.


        Programa 7 yaş ve üzerindeki çocuklar da katılabilecek.

        Gezilere ilişkin detaylı bilgi ve başvurular, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

        - İtfaiye istasyonlarındaki çalışmalar sürüyor

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Saray, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde yapımı sürdürülen itfaiye istasyonlarındaki çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte itfaiye hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla inşa edilen istasyonlarda çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülüyor.

        Açıklamada, Saray İtfaiye İstasyonu'nun yapımında yüzde 98, Çerkezköy İtfaiye İstasyonu'nda yüzde 70, Ergene İtfaiye İstasyonu'nda ise yüzde 57 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

        Yeni istasyonların tamamlanmasıyla itfaiyenin olaylara müdahale kapasitesinin artırılmasının ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulmasının hedeflendiği kaydedildi.

        - Nallar, Altınova Mahallesi'ni ziyaret etti

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

        Altınova Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

        Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti. Mahallelerde vatandaşlara sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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