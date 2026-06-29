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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Çanakkale'de denizde boğulan 14 yaşındaki çocuk Tekirdağ'da toprağa verildi

        Çanakkale'de denizde boğulan 14 yaşındaki çocuk Tekirdağ'da toprağa verildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 14 yaşındaki kız çocuğu N.B, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Çanakkale'de denizde boğulan 14 yaşındaki çocuk Tekirdağ'da toprağa verildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde denizde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 14 yaşındaki kız çocuğu N.B, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

        Dün hayatını kaybeden N.B'nin cenazesi, ilçedeki Merkez Garaj Camisi'ne getirildi.


        N.B'nin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.


        Kılınan cenaze namazının ardından N.B'nin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.


        Dün, N.B. (14), misafir olarak geldiği Lapseki'de arkadaşı E.C. (15) ile Yapıldak köyüne bağlı Saltıkaltı sahilinden denize girmiş, bir süre dalgalarla mücadele eden iki arkadaştan E.C. kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, yüzme bilmediği öğrenilen N.B. gözden kaybolmuştu. Ekiplerin arama çalışmalarının ardından N.B'nin cansız bedenine ulaşılmıştı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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