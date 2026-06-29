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        Tekirdağ'da 9 yaşındaki ressam lavanta tarlasının mor güzelliğini tuvale taşıdı

        Tekirdağ'da yaşayan 9 yaşındaki ressam İnci Yılmaz, lavanta tarlasının mor güzelliğini tuvaline yansıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 9 yaşındaki ressam lavanta tarlasının mor güzelliğini tuvale taşıdı

        Tekirdağ’da yaşayan 9 yaşındaki ressam İnci Yılmaz, lavanta tarlasının mor güzelliğini tuvaline yansıttı.

        Ailesinin desteğiyle küçük yaşta resim yapmaya başlayan ve bugüne kadar iki kişisel sergi açan ilkokul öğrencisi İnci Yılmaz, üçüncü kişisel sergisi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yeni eserleri kapsamında Tekirdağ'daki lavanta tarlasında şövalesini kuran minik ressam, doğanın sunduğu renkleri tuvaline aktardı.

        Mor çiçeklerin oluşturduğu görsel şöleni resmeden Yılmaz, doğayla iç içe gerçekleştirdiği çalışmayla dikkati çekti.

        Hazırlıklarını sürdüren Yılmaz, üçüncü kişisel sergisinde lavanta tarlalarının yanı sıra Tekirdağ'ın doğal ve tarımsal zenginliklerini konu alan eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Yılmaz, AA muhabirine, resim yapmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Sergisi için buğday ve ayçiçeği tarlaları ile üzüm bağlarını da resmetmeyi planladığını belirten Yılmaz, "Doğada resim yapmak çok güzel. Lavanta bahçesinde çizdiğim resimlerle üçüncü sergime hazırlanıyorum. İnşallah üçüncü sergim de güzel geçer." dedi.

        Resim öğretmeni Edibe Özaslan da İnci'nin üçüncü kişisel sergisinde, lavanta tarlalarının yanı sıra ayçiçeği tarlaları, üzüm bağları, kiraz bahçeleri ve Tekirdağ'ın farklı doğal güzelliklerini konu alan eserlerin yer alacağını ifade etti.

        İnci'nin yaşına rağmen başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu dile getiren Özaslan, "Realist çalışmalar yapıyoruz. Fotoğraf üzerinden de çalışmalar yaptığımız oluyor. Daha önce kanola tarlasında çizim yapmıştı. Şimdi de mor güzelliğiyle kenti yansıtan lavanta tarlasında resim yapıyor. Bu çalışmalarla üçüncü sergisine hazırlanıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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