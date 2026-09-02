Tekirdağ'da 10. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları başladı
Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları başladı.
Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen 10. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları başladı.
Organizasyona, 7 ülkeden 34 kulüp ve 250 yelkenci katılıyor.
Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele ediyor.
Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, AA muhabirine, Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda her yıl çok sayıda sporcuyu misafir ettiklerini söyledi.
Kentte 4 gün boyunca yelken heyecanı yaşanacağını aktaran Özdem, herkesi yarışları izlemeye davet etti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise kentin yelkende adından her zaman söz ettirdiğini kaydederek, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.
Organizasyon, 5 Eylül'de sona erecek.
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