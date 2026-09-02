Tekirdağ'da 10. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları başladı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ise kentin yelkende adından her zaman söz ettirdiğini kaydederek, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, AA muhabirine, Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları'nda her yıl çok sayıda sporcuyu misafir ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Rusya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında optimist kategorisinde mücadele ediyor.

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