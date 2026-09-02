Tekirdağ'dan kısa kısa
İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı görevinden 2'nci Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Alparslan Kılınç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı görevinden 2'nci Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Alparslan Kılınç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında 2'nci Kolordu Komutanlığına atanan Kılınç, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Vali Soytürk, Korgeneral Kılınç'a yeni görevinde başarılar diledi.
- AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan’dan Tarım Müdürü Aksoy'a ziyaret
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.
Özcan, İl Müdürü Aksoy ile makamında bir süre görüşerek kentte yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İl Müdürü Aksoy, ziyaretinden dolayı Özcan'a teşekkür etti.
- Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, Kumbağ'da esnafı ziyaret etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Kumbağ Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek belediyenin mahallede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Nallar, ziyaretlerde esnafın talep ve önerilerini dinledi.
Mahallenin geçmişteki hareketli ve cazibeli dönemlerine yeniden kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Nallar, Kumbağ'a yönelik proje ve girişimlere devam edeceklerini ifade etti.
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