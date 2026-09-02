Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı görevinden 2'nci Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Alparslan Kılınç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        İstanbul Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı görevinden 2'nci Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Alparslan Kılınç, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında 2'nci Kolordu Komutanlığına atanan Kılınç, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Vali Soytürk, Korgeneral Kılınç'a yeni görevinde başarılar diledi.

        - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan’dan Tarım Müdürü Aksoy'a ziyaret

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

        Özcan, İl Müdürü Aksoy ile makamında bir süre görüşerek kentte yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        REKLAM

        İl Müdürü Aksoy, ziyaretinden dolayı Özcan'a teşekkür etti.

        - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar, Kumbağ'da esnafı ziyaret etti

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Kumbağ Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek belediyenin mahallede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Nallar, ziyaretlerde esnafın talep ve önerilerini dinledi.

        Mahallenin geçmişteki hareketli ve cazibeli dönemlerine yeniden kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Nallar, Kumbağ'a yönelik proje ve girişimlere devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Trump İran'ı müzakere masasına çekmeye çalışıyor mu?
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Eylül’de akıllı telefon yağmuru
        Eylül’de akıllı telefon yağmuru
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        "Trump, Kim ile ön koşulsuz olarak görüşmeye açık"
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        "Kraliyet çocukları geliyor!" uyarısı
        "Kraliyet çocukları geliyor!" uyarısı
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        70 metrelik şelaleden düştü!
        70 metrelik şelaleden düştü!
        ABD uçak gemisi rekor kırdı
        ABD uçak gemisi rekor kırdı
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Bakan Bolat: "Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi" "Tarımda arz gü...
        Bakan Bolat: "Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi" "Tarımda arz gü...
        Ticaret Bakanı Bolat, Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na...
        Ticaret Bakanı Bolat, Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'na...
        Bakan Bolat: Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi
        Bakan Bolat: Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi
        10. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışlarının açılış tören...
        10. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışlarının açılış tören...
        AK Parti Tekirdağ Kadın Kollarından "İbn-i Sina Şenlikleri" programı
        AK Parti Tekirdağ Kadın Kollarından "İbn-i Sina Şenlikleri" programı