Tekirdağ'dan kısa kısa

Mahallenin geçmişteki hareketli ve cazibeli dönemlerine yeniden kavuşması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Nallar, Kumbağ'a yönelik proje ve girişimlere devam edeceklerini ifade etti.

İl Müdürü Aksoy, ziyaretinden dolayı Özcan'a teşekkür etti.

Özcan, İl Müdürü Aksoy ile makamında bir süre görüşerek kentte yürütülen tarımsal çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında 2'nci Kolordu Komutanlığına atanan Kılınç, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

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