10. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışlarının açılış töreni yapıldı

10. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışlarının açılış töreni Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen, 7 ülkeden 34 kulüp ve 280 sporcunun katıldığı organizasyonun açılışı dolayısıyla Rumeli İskelesi'nde tören düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, burada yaptığı konuşmada, prestijli bir organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür ederek sporculara başarılar diledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da organizasyonu her geçen yıl daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını ve kentin deniz sporlarındaki vizyonunu büyütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

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Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Başkanı Osman Serez ise organizasyonun dünya çapında takip edildiğini anlattı.

Konuşmanın ardından CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Nallar tarafından yarışmaya katılan kulüp liderlerine ve hakemlere plaket verildi.

Yarışlar, yarın başlayacak.