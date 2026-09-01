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        AK Parti Tekirdağ Kadın Kollarından "İbn-i Sina Şenlikleri" programı

        AK Parti Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığınca 81 ilde düzenlenen "İbn-i Sina Şenlikleri" kapsamında Çorlu ilçesinde vatandaşlara yönelik sağlık farkındalığı ve bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:47 Güncelleme:
        AK Parti Tekirdağ Kadın Kollarından "İbn-i Sina Şenlikleri" programı

        AK Parti Kadın Kolları Sağlık Politikaları Başkanlığınca 81 ilde düzenlenen "İbn-i Sina Şenlikleri" kapsamında Çorlu ilçesinde vatandaşlara yönelik sağlık farkındalığı ve bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

        Çorlu Heykel Meydanında düzenlenen programa, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, AK Parti Tekirdağ Sağlık Politikaları Başkanı Erva Kalburcu, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile teşkilat mensupları katıldı.

        Etkinlikte, koruyucu hekimliğin öncülerinden İbn-i Sina'nın sağlık anlayışı ve hastalıkların önlenmesine yönelik yaklaşımı hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

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        Hazırlanan bilgilendirici materyallerin yanı sıra şifalı bitki keseleri ve çeşitli ikramlar vatandaşlara dağıtıldı.

        Programda vatandaşların sağlık alanındaki görüş, öneri ve talepleri de dinlenirken, özellikle kadın sağlığı politikalarına ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

        Etkinlikle, İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce ortaya koyduğu koruyucu sağlık anlayışının günümüze aktarılması, sağlık konusunda farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlandı.

        AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Sağlık Politikaları Biriminin, "sağlıklı birey, güçlü aile ve bilinçli toplum" hedefi doğrultusunda saha çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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