AK Parti Tekirdağ Kadın Kollarından "İbn-i Sina Şenlikleri" programı

Programda vatandaşların sağlık alanındaki görüş, öneri ve talepleri de dinlenirken, özellikle kadın sağlığı politikalarına ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Çorlu Heykel Meydanında düzenlenen programa, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, AK Parti Tekirdağ Sağlık Politikaları Başkanı Erva Kalburcu, Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak ile teşkilat mensupları katıldı.

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