Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 100 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'da 100 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'da çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 100 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'da çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.

        Karaevli Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Aksoy, gazetecilere, zarar gören çiftçiler için üzgün olduğunu söyledi.

        Yangının söndürüldüğünü aktaran Aksoy, çiftçilerin bir yıllık emeklerinin ziyan olmaması için bu dönemlerde çok duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        JD Vance: İsrailliler barış sürecine saygı duymak zorunda
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Muriqi F.Bahçe için geliyor!
        Muriqi F.Bahçe için geliyor!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Testleri pozif çıktı
        Testleri pozif çıktı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Tekirdağ'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Trakya'nın ilk barınma akreditasyonlu ekibi Tekirdağ'da kuruldu
        Trakya'nın ilk barınma akreditasyonlu ekibi Tekirdağ'da kuruldu
        Fabrikada kanlı hesaplaşma: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Fabrikada kanlı hesaplaşma: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Ganos Dağları'nda yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
        Ganos Dağları'nda yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi
        Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı
        Yokuşta kayan otomobil dereye uçtu
        Yokuşta kayan otomobil dereye uçtu