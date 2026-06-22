Tekirdağ'da 22. Yayla Şenlikleri düzenlenecek

Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 22. Yayla Şenlikleri düzenlenecek.



Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz, Karadeniz Mahallesi'ndeki şenlik alanında basın mensuplarıyla bir araya gelerek etkinlikle ilgili bilgilendirme yaptı.



Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz kültürünü yaşatmak için şenliklerin yıllardır düzenlendiğini söyledi.



Şenliğin 26 Haziran'da başlayacağını aktaran Akyüz, "Üç gün sürecek program kapsamında Karadenizli sanatçılar sahne alacak. Yöresel ürünlerin ve lezzetlerin tanıtıldığı stantlar kurulacak. Katılımcılar hem kültürümüzü yakından tanıma hem de yöresel tatları deneyimleme fırsatı bulacak. Tüm vatandaşlarımızı şenliğimize ve horon coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz." dedi.



Akyüz, geleneksel hale gelen şenliklerin bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirileceğini belirterek, etkinliğin temel amacının Karadeniz kültürünü yaşatmak ve farklı kesimleri bir araya getirmek olduğunu dile getirdi.



Daha sonra basın mensuplarına kuymak ikram edildi.



Şenlikte Karadenizli sanatçılar Sinan Yılmaz, Apolas Lermi, İsmail Cumhur ve Hızır Dinçer konser verecek.

