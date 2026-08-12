Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler F.Y. ve H.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.