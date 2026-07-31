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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 3 ilçe ile bir mahallede denize girmek yasaklandı

        Tekirdağ'da 3 ilçe ile bir mahallede denize girmek yasaklandı

        –Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla bazı ilçe ve mahallelerde denize girilmesini geçici süreyle yasakladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 3 ilçe ile bir mahallede denize girmek yasaklandı

        –Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçmek amacıyla bazı ilçe ve mahallelerde denize girilmesini geçici süreyle yasakladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri geneli ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

        Saray ilçesi genelinde ise yasağın bugün ile 1-2 Ağustos tarihlerinde, 3 gün süreyle uygulanacağı belirtildi.

        Vatandaşların alınan kararlara uymaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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