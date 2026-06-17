Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Tekirdağ'da 3 kaymakamın görev yeri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı Bilecik'in Bozüyük ilçesine, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol Balıkesir'in Altıeylül ilçesine, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ise Mersin'in Silifke ilçesine atandı. Kararname kapsamında Şarköy Kaymakamlığı görevine Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, Marmaraereğlisi Kaymakamlığı görevine Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Hayrabolu Kaymakamlığı görevine de Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Ankara Vali Yardımcısı Harun Kaya ile Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin de Tekirdağ Vali Yardımcılığına atandı.

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