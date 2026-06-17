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        Tekirdağ'da kasap ve et satış noktalarına yönelik denetimler sürüyor

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kasap, parçalama tesisi ve et satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Tekirdağ'da kasap ve et satış noktalarına yönelik denetimler sürüyor

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kasap, parçalama tesisi ve et satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza sıcaklıkları, izlenebilirlik kayıtları, etiket bilgileri, personel hijyeni ve gıda güvenilirliği kriterlerine uygunluğu kontrol edildi.

        Yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemler uygulanırken, işletme yetkililerine gıda güvenilirliği ve hijyen konularında bilgilendirme yapıldı.

        Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ilgili kurumlara bildirmelerinin denetim çalışmalarına katkı sağladığı belirtildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerine devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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