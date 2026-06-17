Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Hastanede yürütülen çalışmalar hakkında Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Özdemir'den bilgi alan Soytürk, sağlık hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Ziyaret kapsamında, hastaneye ultrasonografi cihazı bağışında bulunan hayırsever Tijen Tusçuoğlu Alkan'a sağlık alanına sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür belgesi verildi.



Soytürk, bağışın sağlık hizmetlerinin kalitesine katkı sağlayacağını belirterek Alkan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Ziyarette Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin de yer aldı.



-Vali Soytürk'ten Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti



Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Dalgıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, 7 Haziran'da vefat eden gazi Hüseyin Dalgıç'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.



Merhum gaziye Allah'tan rahmet dileyen Soytürk, aile fertlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.



Ziyarette, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin de yer aldı.



-Tekirdağ'da manevi destek semineri düzenlendi



Tekirdağ Müftülüğünce, afet ve acil durumlarda görev alacak personelin bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla "Zor Zamanlarda Güçlü Bir El: Manevi Destek" semineri gerçekleştirildi.



İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, afet ve acil durumlarda yürütülen manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri ele alındı.



Programda, afet süreçlerinde vatandaşlara sunulan manevi destek hizmetleri, kurumlar arası iş birliği çalışmaları ve sahada edinilen tecrübeler katılımcılarla paylaşıldı.



Seminerde Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, AFAD İl Uzmanı Taner Albayrak, İl Vaizi Osman Özaslan ve manevi destek personeli Behzat Zeytin konuşmacı olarak yer aldı.













