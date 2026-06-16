Tekirdağ'da sardalya tezgahları süslüyor

Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçıların avladığı sardalya tezgahlarda satışa sunuluyor.



Av sezonunun 15 Nisan'da büyük tekneler için sona ermesinin ardından kentteki tüketicinin taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor.



Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına takılan sardalya tezgahları süslüyor.



Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, küçük tekneli balıkçıların halkın taze balık ihtiyacını karşılamaya devam ettiğini söyledi.



Balıkçıların limana boş dönmediğini belirten Pehlivanoğlu, ağlara çoğunlukla istavrit, barbun ve sardalyanın takıldığını dile getirdi.



Balıkçı Hasan Erol da balığın yaz aylarında diğer zamanlara kıyasla az olduğunu ifade etti.



Erol, "12 metrenin altındaki teknelerle avcılık devam ediyor. Her gün tezgahlarda taze balık var. İstavrit, barbun, çupra, levrek ve çinekop oluyor. Sardalya da çıkıyor. Sardalya biraz daha yağlanmasıyla daha da lezzetti olacak." diye konuştu.













