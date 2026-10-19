Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da "6. Acil Günleri Sempozyumu" başladı

        Tekirdağ'da "6. Acil Günleri Sempozyumu" başladı

        Tekirdağ'da, acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla düzenlenen "6. Acil Günleri Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:37 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "6. Acil Günleri Sempozyumu" başladı

        Tekirdağ'da, acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla düzenlenen "6. Acil Günleri Sempozyumu" başladı.

        Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek sempozyumda konuşan İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, bölgenin en iyi acil sağlık sistemine sahip olduklarını söyledi.

        Sorumluluklarının büyük olduğunu aktaran Onar, hastaların ve sağlık çalışanlarının kendilerine emanet olduğunu belirtti.

        Sempozyumda sevk sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri ile kurumun güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarının ele alınacağını anlatan Onar, "Sevk sistemimizin pozitif yanlarını, negatif yanlarını, kurumumuzun güçlü ve güçsüz yanlarını hepsini hap haline getirip, sempozyumda sunacağız." dedi.

        REKLAM

        Onar, sempozyum kapsamında usta-çırak ilişkisi, sağlık iletişimi, komplike hastalara yaklaşım ve risk analizi konularında bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulacağını ifade etti.

        Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bölgenin en büyük hizmet kuruluşlarından birinde görev yaptıklarını belirten Tabakoğlu, bu tür bilimsel etkinliklerin önemine dikkati çekti.

        Sempozyum Başkanı Uzman Dr. Orhan Eroğlu ise etkinliği 6 yıldır başarıyla sürdürdüklerini söyledi.

        Meslek hayatına yeni başlayan hekimlerin görev yaptıkları yerlerde yabancılık hissedebildiğini belirten Eroğlu, "Meslektaşlarımız mezun olduktan sonra gittiğiniz yerlerde genelde yabancılık hissediyorsunuz. Bunları gidermek için en sık görülen hastalıklar, karşılaşılan problemlerin çözümü için hem bilimsel hem interaktif bir program olsun istedik. Umarım verimli bir sempozyum gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        REKLAM

        Acil sağlık hizmetlerinde güncel bilimsel yaklaşımların ele alınacağı sempozyumda, bilgi ve deneyim paylaşımıyla mesleki gelişime katkı sunulması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        İstanbul'da 6, Kocaeli'de 2 can kaybı! Sel felaketinde bilanço artıyor
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        ABD ara seçimlerine geri sayım: Trump'a destek düşüşte
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        İlayda Alkaş cinayetinde karar çıktı!
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        Elon Musk'tan dikkat çeken vaat
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        Sonbaharın sessiz ama karakteristik saç trendi
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        "Netanyahu, hapse girmemek için ABD'yi savaşa sürüklüyor"
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Yılın şovunda sürprizler
        Yılın şovunda sürprizler
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        18 yıllık hasret bitsin!
        18 yıllık hasret bitsin!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı
        Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Muhtarlar Günü mesajı
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten Muhtarlar Günü mesajı
        Tekirdağ'da Uluslararası Çorlu Yarı Maratonu düzenlendi
        Tekirdağ'da Uluslararası Çorlu Yarı Maratonu düzenlendi
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor