Tekirdağ'da 65 dekar tarım arazisi yangında zarar gördü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 25 dekar buğday ekili alan ile 40 dekar hasat edilmiş tarım alanı zarar gördü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 25 dekar buğday ekili alan ile 40 dekar hasat edilmiş tarım alanı zarar gördü.
Çıkrıkçı Mahallesi'nde buğday ekili bir tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 25 dekar buğday ekili alan ile 40 dekar anız zarar gördü.
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