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        Tekirdağ'da "7. Uluslararası Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu" başladı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "7. Uluslararası Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:00 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "7. Uluslararası Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu" başladı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "7. Uluslararası Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu" başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        NKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Taşan, yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın Rumeli'ye açılan önemli bir konuma sahip olduğunu anlattı.

        Osmanlı döneminde Balkanların asırlarca adalet içinde yönetildiğini aktaran Taşan, sempozyumda tarihi kaynakların, dini metinlerin, toplumsal kurum ve kuruluşların araştırıldığını belirtti.

        İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin de kentin dini ve kültürel hayatına katkı sunan isimleri tanıtarak, tarih bilincini gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

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        Şehirlerin yalnızca fiziki yapılardan ibaret olmadığını belirten Keskin, "İslam medeniyetindeki şehirler tevhit ve güven fikri merkezli bir düzen anlayışını temel alır." dedi.

        Keskin, Osmanlı'nın asırlarca Balkanlar başta olmak üzere gittiği her yerde bu anlayışı benimsediğini dile getirdi.

        Şehirlerin tarihi ve kültürel kimliğinin oluşumunda inanç ve değerlerin belirleyici rolüne dikkati çeken Keskin, "Bir şehrin kimliği onun coğrafi sınırları, mimari yapıları, ekonomik yapısıyla ölçülemez. Şehre asıl ruhunu veren, asırlar boyu harmanlanan inançlar, değerler, gelenekler ve bu değerlerin buluşturduğu kültürel mirastır. Her şehrin arkasında o şehri oluşturan bir inanç ve kültür iklimi mevcuttur. Her şehir bir medeniyetin mührüdür." diye konuştu.

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        Programa, Rektör Vekili Murat Taşan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Akademisyenlerin sunumlarıyla sürecek sempozyum, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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