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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 8 yaşındaki karateci Ayza, derecelerine Balkan üçüncülüğünü ekledi

        Tekirdağ'da 8 yaşındaki karateci Ayza, derecelerine Balkan üçüncülüğünü ekledi

        MESUT KARADUMAN - Karatede 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 8 yaşındaki Ayza Akgün, İstanbul'da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası'nda üçüncü olarak derecelerine yenisini ekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 8 yaşındaki karateci Ayza, derecelerine Balkan üçüncülüğünü ekledi

        MESUT KARADUMAN - Karatede 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 8 yaşındaki Ayza Akgün, İstanbul'da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası'nda üçüncü olarak derecelerine yenisini ekledi.

        Çorlu Karate Spor Kulübünde yaklaşık 3 yıl önce antrenör Bülent Bozoğlu eşliğinde karateye başlayan Ayza, kısa sürede gösterdiği gelişimle dikkat çekti.

        Katıldığı ulusal organizasyonlarda elde ettiği derecelerle adından söz ettiren minik sporcu, bugüne kadar mücadele ettiği Türkiye şampiyonalarında üst üste 4 kez birincilik kürsüsüne çıktı.

        Başarılı performansını bu yıl da sürdüren Ayza, Antalya'da düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Balkan Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

        Geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen ve 13 ülkeden yaklaşık 1700 sporcunun mücadele ettiği Balkan Karate Şampiyonası'nda tatamiye çıkan Ayza, üçüncülük elde etti.

        Minik sporcu, Balkan Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalyayla derecelerine yenisini ekleyerek, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı.

        Başarılarına yenilerini eklemek isteyen Ayza, antrenörüyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

        Ayza Akgün, AA muhabirine, gelecek dönemde katılacağı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha büyük başarılara ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

        Balkan Şampiyonası'nın kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu ifade eden Akgün, "Benim maçımın olmadığı günler ben Türkiye'yi destekledim. Benim maçımın olduğu gün arkadaşlarım beni destekledi. Orada maçlarımı yaptım ve üçüncü olarak döndüm. Türkiye'yi güzel temsil ettim. Balkan derecesi yapmak için sözüm vardı. Sözümü de tuttum. Bir dahaki Balkan Şampiyonası'ndan da şampiyon olarak döneceğim. Türkiye'yi gururlandırdığımız için çok mutluyum. Gurur duydum. Madalya almayı seviyorum. Başka maçlarda da kürsü görmek istiyorum." dedi.




        - "Bayrağı eline aldı, bırakacak gibi de değil"

        Antrenör Bülent Bozoğlu da Ayza'nın disiplinli çalışmasıyla emeklerinin karşılığını aldığını dile getirdi.

        Sporcusunun katıldığı her şampiyonadan madalyayla döndüğünü aktaran Bozoğlu, şunları kaydetti:

        "Üçüncü olarak bizi onurlandırdı ama yine sözünü aldık. Kısmet olursa seneye Balkan şampiyonu olarak gelecek, inanıyorum. Ayza Akgün'ün serisi devam edecek gibi görünüyor. Ayza farklılığını zaten maçlarda da gösteriyor. Başarısıyla farkını ortaya koyuyor. Şu ana kadar Ayza gibi başarılı sporcu olmadı. Bayrağı eline aldı, bırakacak gibi de değil. Balkan şampiyonluğu istiyoruz kendisinden. Başarılarını seneye kısmet olursa Balkan şampiyonluğu ile taçlandıracağını düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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