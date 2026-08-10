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        Tekirdağ'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için açıklama yapıldı

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il başkanlığında açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Tekirdağ'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için açıklama yapıldı

        AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla il başkanlığında açıklamada bulundu.

        Gümüş, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" anlayışıyla kurulduğunu belirterek, partinin 25 yıllık süreçte Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatında önemli değişimlere imza attığını ifade etti.

        AK Parti'nin kuruluşundan 15 ay sonra tek başına iktidara geldiğini aktaran Gümüş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma, demokratikleşme ve altyapı alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiğini savundu.

        Gümüş, partilerinin 25 yıllık siyasi hayatı boyunca çeşitli siyasi ve ekonomik krizlerin yanı sıra terör saldırıları, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023 depremleri gibi zorlu süreçlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik." dedi.

        Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir aşama kaydettiğini dile getiren Gümüş, "Terörsüz Türkiye" hedefinin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Gümüş, AK Parti iktidarları döneminde sağlık, eğitim, ulaşım, konut, savunma sanayisi, enerji ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilen yatırımlara değinerek, Türkiye'nin yerli ve milli projelerle savunma sanayisinde önemli bir konuma geldiğini kaydetti.

        Partisinin 25 yıllık birikimini geleceğe yönelik hedeflerin temeli olarak gördüklerini belirten Gümüş, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Gümüş, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 81 ilde çeşitli programlar düzenleneceğini, Tekirdağ'da da yıl dönümüne ilişkin etkinlikler gerçekleştirileceğini kaydetti.

        Partinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 14 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla program düzenleneceğini aktaran Gümüş, tüm vatandaşları yıl dönümü etkinliklerine davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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