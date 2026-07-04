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        Tekirdağ'da apartmanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Tekirdağ'da apartmanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı’nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Patlama sırasında binanın 6. katından düşen 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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