Tekirdağ'da apartmanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir binanın 6. katında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.



Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı’nda bulunan 6 katlı bir apartmanın 6. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



Patlama sırasında binanın 6. katından düşen 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

