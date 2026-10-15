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        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 06:32 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        R.K. yönetimindeki 59 AJC 896 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait kamyonetle, C.S. idaresindeki 59 AHL 422 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

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        ​​​​​​​Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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