Tekirdağ'da asayiş

Çorlu ilçesinde telefon kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı. Aramada 32 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. - Uyuşturucu hap ele geçirildi Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. - Üst aramasında uyuşturucu bulundu Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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