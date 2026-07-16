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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

        Aramada uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu bulundu

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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