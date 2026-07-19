Tekirdağ'da asayiş

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.



Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.





Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.



- Üst aramasında uyuşturucu bulundu



Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



- Uyuşturucu hap ele geçirildi



Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

