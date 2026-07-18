Tekirdağ'da freni boşalan kamyon eve çarptı

Tekirdağ'da park halindeyken freni boşalan kamyon bir eve çarparak durabildi. Çiftlikönü Mahallesi Sunay Sokak'ta park halindeki 59 DJ 327 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması nedeniyle hareket etti. Yaklaşık 100 metre giden kamyon, bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Hasara yol açan kazaya ilişkin ekiplerin incelemesinin ardından kamyon iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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