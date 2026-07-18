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        Tekirdağ'da freni boşalan kamyon eve çarptı

        Tekirdağ'da park halindeyken freni boşalan kamyon bir eve çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 19:55 Güncelleme:
        Tekirdağ'da freni boşalan kamyon eve çarptı

        Tekirdağ'da park halindeyken freni boşalan kamyon bir eve çarparak durabildi.


        Çiftlikönü Mahallesi Sunay Sokak'ta park halindeki 59 DJ 327 plakalı hafriyat kamyonu, freninin boşalması nedeniyle hareket etti. 


        Yaklaşık 100 metre giden kamyon, bir evin duvarına çarparak durabildi.


        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.


        Hasara yol açan kazaya ilişkin ekiplerin incelemesinin ardından kamyon iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.   

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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