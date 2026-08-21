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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 08:56 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu bulundu

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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