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        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarparak alev alan panelvanda 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alan panelvanın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Tekirdağ'da aydınlatma direğine çarparak alev alan panelvanda 1 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra alev alan panelvanın sürücüsü yaralandı.

        Kapaklı - Saray yolu üzerinde seyir halinde bulunan C.K. yönetimindeki 59 AJK 192 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta sürücü kendi imkanlarıyla panelvandan dışarı çıkmayı başardı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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