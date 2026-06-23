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        Türkiye şampiyonu halk oyunları ekibi Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Finalleri'nde şampiyon olan Tekirdağ temsilcisi 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Türkiye şampiyonu halk oyunları ekibi Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Finalleri'nde şampiyon olan Tekirdağ temsilcisi 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyük Erkekler Düzenlemesiz kategorisinde birincilik elde eden ekip, üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi.

        Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarete Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Erdem Zeray, 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü eğitmeni Fırat Nalcıoğlu ve kulüp üyeleri katıldı.

        Vali Soytürk, sporcularla bir süre sohbet ederek elde ettikleri başarıdan dolayı ekibi kutladı.

        Soytürk, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan halk oyunları ekibinin Tekirdağ'ın tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, sporculara başarılarının devamını diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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