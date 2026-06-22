Tekirdağ'da 200 dekar buğday ekili alan yandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.
Giriş: 22.06.2026 - 19:00 Güncelleme:
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.
Haliç Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ