Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da akademisyenler ve öğrenciler sürdürülebilir yapı malzemesi geliştirdi

        Tekirdağ'da akademisyenler ve öğrenciler sürdürülebilir yapı malzemesi geliştirdi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, çimento kullanılmadan üretilen ve deprem dayanımını artırması hedeflenen sürdürülebilir yapı malzemeleri geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Tekirdağ'da akademisyenler ve öğrenciler sürdürülebilir yapı malzemesi geliştirdi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, çimento kullanılmadan üretilen ve deprem dayanımını artırması hedeflenen sürdürülebilir yapı malzemeleri geliştirdi.

        NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, AA muhabirine, üniversitenin sürdürülebilirlik projeleri kapsamında yürütülen çalışmada, geleneksel yapı malzemelerinden yararlanarak çimento kullanımını azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

        Bal, malzemenin çekme ve eğilme dayanımını artırmak amacıyla çeşitli liflerden yararlandıklarını, bunlar arasında doğal liflerin tercih edildiğini belirtti.

        Üretilen yapı elemanlarının çimento içermediğini vurgulayan Bal, "Geliştirdiğimiz duvar numuneleri ve farklı mimari elemanların dayanımı yaklaşık 20 megapaskala ulaşıyor. Ayrıca bu elemanlar harç kullanılmadan, eski yapılardaki uygulamalara benzer şekilde kenetli bağlantılarla bir araya getirilebiliyor." dedi.

        Malzemenin betonla kıyaslandığında daha hafif olduğuna dikkati çeken Bal, şunları kaydetti:

        "Projelerimizde üretilen malzemelerin birim hacim ağırlıkları 1,5 ila 1,8 gram arasında değişiyor. Betonun birim hacim ağırlığı ise yaklaşık 2,4 gram seviyesinde. Bu da yaklaşık yüzde 40'a varan bir hafifleme anlamına geliyor. Yapı ağırlığının azalması deprem etkilerinin de azalmasına katkı sağlıyor."

        Çimento üretiminin yüksek sıcaklık ve yoğun enerji gerektirdiğini ifade eden Bal, geliştirdikleri malzemenin daha düşük maliyetle üretilebildiğini belirtti.

        Bal, malzemenin yapı sektöründe kullanılabilmesi için yaz döneminde üniversitenin Deprem Mühendisliği Laboratuvarında deprem dayanım testlerine tabi tutulacağını, testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından kullanım alanlarının genişleyebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        81 ile sokak çeteleri genelgesi
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Kızının gözünün önünde hayata veda etti
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Futbolcu cinayetinde hesap zamanı!
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        Ahmed Şara'dan Lübnan açıklaması
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        ABD'den İran petrolünün satışına geçici izin
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılmasında 500 kilo altın iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        ABD Başkan Yardımcısı: Görüşme çok iyi geçti
        Sarr bitti bitiyor!
        Sarr bitti bitiyor!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        12. Yargı Paketi’nin şifreleri!
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Haymana Belediye Başkanı, AK Parti’ye katıldı
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        Artvin'de 'Ormanın Yüzüğü'
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        'Yaz Bir Şarkı', ilk bölümüyle ekrana geldi
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Piknikte feryatlar yükseldi... Hayatını oğluna verdi!
        Davitashvili için 3. raunt!
        Davitashvili için 3. raunt!
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        12 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Diri fay sayısı 485'ten 700'e çıktı! Korkutan haber!
        Beyanı doğru yapalım
        Beyanı doğru yapalım

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'ın geleceği eşitlikle şekilleniyor
        Tekirdağ'ın geleceği eşitlikle şekilleniyor
        AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Ergin ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Ergin ziyaretlerde bulundu
        Tekirdağlı güreşçi Esma Nur Kara Türkiye ikincisi oldu
        Tekirdağlı güreşçi Esma Nur Kara Türkiye ikincisi oldu
        Roman vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme
        Roman vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme
        Başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor
        Başıboş atlar mahalle sakinlerini tedirgin ediyor
        Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü