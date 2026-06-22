Roman vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme

Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.



İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.



Etkinlikte vatandaşlara, eylem planı kapsamında sunulan sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık uygulamaları ve sağlık kuruluşlarına erişim imkanları hakkında bilgi verildi.



Ekipler ayrıca vatandaşların sağlık hizmetlerine ilişkin talep, öneri ve görüşlerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.



Toplumun tüm kesimlerinin sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmesi amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtildi.













