Tekirdağ'da ayçiçeği tarlaları görsel şölen sunuyor

Tekirdağ'da ayçiçeklerin açmasıyla tarım arazileri sarı renge büründü.



Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan kentte, yazın gelmesiyle açan ayçiçekleri tarlalarda renkli görüntüler oluşturdu.



Kent genelinde binlerce dekarlık alanda yetiştirilen ayçiçekleri, özellikle kara yolları çevresindeki arazilerde oluşturduğu manzarayla dikkati çekiyor.



Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar, sürücüler ve yolculara görsel şölen sunuyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, ayçiçeği tarlalarının Tekirdağ'ın yaz mevsimindeki en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.



Ayçiçeklerinin açmasıyla kentin farklı bölgelerinde sarı tonların hakim olduğunu belirten Karaküçük, "Ayçiçeği tarlaları bu dönemde adeta bir sarı denizi andırıyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve kara yolu güzergahlarında oluşan görüntüler görenlerin beğenisini kazanıyor." dedi.



Tekirdağ'ın tarım kenti kimliğinin ayçiçeğiyle özdeşleştiğini ifade eden Karaküçük, tarlaların oluşturduğu manzaranın kentin tanıtımına da katkı sağladığını dile getirdi.







