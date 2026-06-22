AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Ergin ziyaretlerde bulundu
AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, Muratlı ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.
AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, Muratlı ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.
Ergin, Muratlı İlçe Koordinatörü Aysun Satılmış ve Muratlı İlçe Kadın Kolları Başkanı Çağla Elmas ile birlikte Birgün Çetinkaya'yı evinde ziyaret etti.
Program kapsamında Aşağısevindikli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Ergin ve beraberindekiler, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.
Vatandaşlarla sohbet eden heyet, yerel konulara ilişkin görüşleri değerlendirdi.
Ergin, daha sonra mahallede gerçekleştirilen üye çalışmasına katıldı.
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