Tekirdağ'da bağ evi alevlere teslim oldu
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bağ evinde hasar meydana geldi.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir bağ evinde yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, bağ evinde hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesine bağlı Müsellim Mahallesi’nde mezarlık karşısında bulunan bir bağ evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bağ evini sararken, yükselen yoğun duman çevrede dikkat çekti. Olay yerine giden itfaiye aracının toprak yolda ilerlediği anlar da görüntülere yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bağ evinde maddi hasar oluştu.
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