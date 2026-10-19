Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2026 yılının 4. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2026 yılının 4. Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Yeşilay Tekirdağ Şubesi temsilcileri, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Şiyar Pülat, gönüllüler ve kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin raporlar sunuldu.
İlçe genelinde ve üniversite kampüsünde düzenlenmesi planlanan farkındalık etkinlikleri ele alındı.
Toplantının ardından TNKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Yıldız, Genç Yeşilay Topluluğu üyeleriyle bir araya geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.