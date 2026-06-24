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        Tekirdağ'da balya bağlama ve tamburlu ot biçimi 15 gün yasaklandı

        Tekirdağ Valiliği, artan yangın riski nedeniyle il genelinde balya bağlama ve tamburlu ot biçimi faaliyetlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Tekirdağ'da balya bağlama ve tamburlu ot biçimi 15 gün yasaklandı

        Tekirdağ Valiliği, artan yangın riski nedeniyle il genelinde balya bağlama ve tamburlu ot biçimi faaliyetlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, yüksek hava sıcaklıkları ve rüzgar nedeniyle tarım alanlarında yangın riskinin arttığı belirtildi.

        Tekirdağ ve ilçelerinde bugünden itibaren 15 gün boyunca balya bağlama ve tamburlu ot biçimi faaliyetlerinin durdurulduğu aktarıldı.

        Kırsal alanda faaliyet gösteren her biçerdöverde 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile 3 ton kapasiteli su tankeri veya ilaçlama makinesi bulundurulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

        Hasat çalışmalarında hava sıcaklığının ve rüzgarın arttığı riskli saatlerde faaliyetlere ara verilmesinin istendiği belirtilen açıklamada, bağ ve bahçe temizliği amacıyla ateş yakılması, yol kenarlarına sigara izmariti veya cam atılması ile anız yakılmasının da kesin olarak yasak olduğu kaydedildi.

        Vatandaşlardan yangın riskine karşı duyarlı olmaları istenen açıklamada, şüpheli bir durum veya yangın başlangıcının görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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