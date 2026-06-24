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        Tekirdağ'da verim artışı için anıza ekim yönteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor

        Tekirdağ'da verim artışının sağlanması için anıza ekim yönteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Tekirdağ'da verim artışı için anıza ekim yönteminin yaygınlaştırılması hedefleniyor

        Tekirdağ'da verim artışının sağlanması için anıza ekim yönteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışma yürütülüyor.


        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Trakya'da Anıza Ekim Uygulamaları" konulu toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, anıza ekim uygulamalarının tarımsal üretime katkıları ve iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri ele alındı.

        TNKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, iklim değişikliğinin tarımsal üretimi doğrudan etkilediğine dikkati çekti.

        Dünyadaki sıcaklık artışlarının yalnızca hava sıcaklıklarıyla sınırlı kalmadığını belirten Orta, kuraklık, sel, fırtına, yangın ve deniz seviyesindeki yükselmeler gibi birçok sorunu beraberinde getirdiğini ifade etti.

        Kuraklığın tarımsal üretime olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Orta, "Herhangi bir bölgenin yıllık ortalama sıcaklığı 1 santigrat derece arttığında yağışlarda yaklaşık yüzde 10'luk bir azalma görüyoruz. Yağışlardaki bu düşüş ilk bakışta küçük gibi görünse de su kaynakları üzerindeki etkisi çok daha büyük oluyor. Yağışın son kısmı yüzey akışını ve akarsuları beslediği için yüzde 10'luk bir yağış azalması, dere ve nehirlerdeki su miktarının yarı yarıya düşmesine neden olabiliyor." dedi.


        Trakya'da da iklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiğini belirten Orta, sıcaklıklardaki artış ve yağışlardaki azalmaların bölgenin su kaynakları üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

        - "Bu uygulamalar sürdürülebilir tarım açısından önemli katkılar sağlıyor"


        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da anıza ekim uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Anıza ekim yöntemiyle daha az gübre, enerji, yakıt ve ilaç kullanılarak kaliteli ürün elde edilebildiğini vurgulayan Aksoy, projenin sonuçlarının alınmasının ardından uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

        Aksoy, anıza ekim sayesinde yabancı otlarla mücadelenin kolaylaştığına, toprağın organik madde ve su kaybının azaldığına dikkati çekerek, "Toprakların sürekli sürülerek ekilmesi yerine minimum toprak işleme ve anıza ekim gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerekiyor. Bu uygulamalar sürdürülebilir tarım açısından önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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