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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da 80 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'da 80 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 80 dekar buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 80 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 80 dekar buğday ekili alan yandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 80 dekar buğday ekili alan yandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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