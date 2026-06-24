Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

        Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

        Tekirdağ Bölge Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Sulu ve Aksoy bir süre görüştü.

        Ziyarette, Tekirdağ'daki balıkçı barınaklarının mevcut durumu, bu alanlarda yürütülen çalışmalar ve denizcilik faaliyetleri değerlendirildi.

        Görüşmede ayrıca su ürünleri sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılabilecek iş birliği imkanları ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.

        Aksoy, ziyareti dolayısıyla Sulu'ya teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden anız yangınlarına karşı uyarı
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden anız yangınlarına karşı uyarı
        Tekirdağ'da ev ve aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
        Tekirdağ'da ev ve aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
        Tekirdağ'daki yangının boyutu havadan görüntülendi
        Tekirdağ'daki yangının boyutu havadan görüntülendi
        Tekirdağ'da buğday tarlalarına sıçrayan yangında 300 dönüm alan kül oldu
        Tekirdağ'da buğday tarlalarına sıçrayan yangında 300 dönüm alan kül oldu