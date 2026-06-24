Tekirdağ'da ev ve aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'da bir otomobil ve evde 147 gram kokain ile 68 sentetik ecza hap ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli M.T'nin kullandığı araçta ve ikametinde arama yapıldı.



Aramalarda, 147 kokain ve 68 sentetik ecza hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.













