Tekirdağ'da buğday ekili tarlalarda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde buğday ekili tarlalarda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yenice Mahallesi'nde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgedeki bazı evler tahliye edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak ve alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
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